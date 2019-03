ThyssenKrupp plant schon lange seine Stahlsparte in das Joint-Venture Tata Steel einzubringen, hieraus soll der zweitgrößte Stahlkonzern der Welt entstehen. Einziges Hindernis ist allerdings noch die Genehmigung der EU-Kommission. Zu dem hat das Unternehmen bekannt gegeben sich insgesamt moderner aufstellen zu wollen und daher wird eine Aufspaltung angestrebt. Die Aufspaltung in einen Technologiekonzern soll in die Sparten Aufzüge, Autozulieferer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...