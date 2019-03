Die Vonovia hat seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 vorgelegt und hier mit einem Gewinnrückgang überrascht. Das Unternehmen weist einen Überschuss von 2,4 Milliarden Euro aus, nach 2,57 Milliarden Euro in 2017. Die Funds from Operations je Aktie sind von 1,90 Euro auf 2,06 Euro gestiegen. Die Mieteinnahmen sind von 1,67 Milliarden Euro auf 1,89 Milliarden Euro ebenfalls angestiegen. Zu dem will das Unternehmen die Dividende von 1,32 ...

