Ein Tweet von Wirecard Chef Markus Braun beeinflusst am Freitag merklich den Aktienkurs der Wirecard AG. Braun ist überzeugt, dass der Markt sich schon in Kürze wieder auf die starke operative Entwicklung und die Innovationen von Wirecard konzentrieren könne. Dennoch scheinen Anleger und Aktionäre eher auf die Untersuchungsergebnisse der Rechtsanwälte Rajah & Tannzu zu den Vorfällen von Wirecard in Asien zu warten. Schon vor vier Wochen war dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...