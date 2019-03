Die Produkte von SLM Solutions und vor allem der 3D Drucker sind gerne gesehen in der Industrie. Jetzt wurde bekannt, dass die ersten Bestandteile einer Rakete für das Weltall mit einem 3D-Drucker von SLM produziert wurden. Das britische Raumfahrtunternehmen Obrex hat die Triebwerke für seine Rakete Prime mit dem 3D-Drucker gefertigt. Das Start-Up könnte also in den nächsten Jahren ein sehr wichtiger Kunde für SLM werden und einige Großaufträge bescheren. ...

