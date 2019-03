Bei dem Absturz einer Boeing 737 der äthiopischen Fluggesellschaft Ethiopian Airlines, bei dem am Sonntagmorgen 157 Menschen ums Leben kamen, befinden sich auch fünf Deutsche unter den Todesopfern. Das teilte die Fluggesellschaft am Sonntagnachmittag mit.

Insgesamt befinden sich unter den Opfern Personen 33 verschiedener Nationalitäten, darunter unter anderem mehrere Kanadier, Italiener, Amerikaner, Franzosen und Briten. Die Boeing 737 war am Sonntagmorgen wenige Minuten nach dem Start in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba auf dem Weg in Richtung Kenias Hauptstadt Nairobi abgestürzt. Alle Personen an Bord kamen ums Leben. Die Absturzursache war zunächst weiter unklar.