Steinhausen - Der Industriekonzern Schweiter hat im Geschäftsjahr 2018 mehr Umsatz erzielt, aber weniger Gewinn. Dafür sind ein positiver Effekts aus einem Liegenschaftenverkauf im Vorjahr und Gegenwind von den Währungen verantwortlich.

Der Umsatz legte um 7 Prozent auf 1'047,4 Millionen Franken zu, wie der Spezialist für Verbundwerkstoffe am Montag mitteilte. Um Währungseffekt bereinigt ergab sich ein Plus in lokalen Währungen von 5 Prozent und ohne die Akquisitionseffekte ein organisches Wachstum von 2 Prozent.

Das Geschäftsjahr sei herausfordernd und zweigeteilt gewesen, hiess es. Nach dem Optimismus und den Wachstumsperspektiven im ersten Semester habe sich die allgemeine Zuversicht im zweiten Halbjahr insbesondere im Displaygeschäft und im Bereich Kernmaterialien teilweise eingetrübt. Andererseits sei es im Architekturgeschäft in Asien und im Bereich Transport im zweiten Halbjahr deutlich besser gelaufen.

Der Betriebsgewinn (EBITDA) ...

