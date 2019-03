Peking - China hat sich positiv über den Verlauf der Verhandlungen mit den USA über ein Ende ihres Handelskrieges gezeigt. "Die Gespräche haben substanzielle Fortschritte in einigen wichtigen Fragen gemacht", sagte der Vizehandelsminister Wang Shouwen am Samstag auf einer Pressekonferenz anlässlich der Jahrestagung des Volkskongresses. "Ich bin hoffnungsvoll." Beide Verhandlungsteams kommunizierten "Tag und Nacht" miteinander.

Der Wirtschaftsberater des US-Präsidenten Donald Trump, Larry Kudlow, äusserte sich ebenfalls optimistisch und hält eine Einigung bis April für möglich. "Ich glaube, wir machen grosse Fortschritte", sagte Kudlow am Sonntag dem regierungsnahen US-Sender Fox News. Beim Besuch einer chinesischen Delegation in Washington seien grosse Fortschritte erzielt worden. Seitdem seien beide Seiten täglich in Kontakt.

Der chinesische Vizehandelsbeauftragte, der an den Gesprächen beteiligt ist, nannte als Ziel eine Einigung, die alle Sonderzölle beider Seiten beseitige, damit der Handel wieder "normal" laufe. Auch müsse jede Umsetzung "gerecht und ebenbürtig" erfolgen. Sonderabgaben seien kontraproduktiv. "Zölle gegeneinander zu verhängen, schadet den USA, China und der Welt", sagte Wang Shouwen. "Sie verringern die Zuversicht der Investoren und verzögern Investmententscheidungen."

Der Unterhändler reagierte ...

