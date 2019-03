Dafür sind ein positiver Effekts aus einem Liegenschaftenverkauf im Vorjahr und Gegenwind von den Währungen verantwortlich.Der Umsatz legte um 7 Prozent auf 1'047,4 Millionen Franken zu, wie Schweiter am Montag mitteilte. Um Währungseffekt bereinigt ergab sich ein Plus in lokalen Währungen von 5 Prozent und ohne die Akquisitionseffekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...