Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Händler verweisen auf die jüngsten Aussagen zur Entwicklung der Handelsgespräche zwischen den USA und China als Stütze. Zudem sei es nach den Verlusten der Vorwoche Zeit für eine Gegenbewegung. Die Vorgaben aus Übersee bieten ebenfalls Unterstützung.

Die chinesische Regierung hatte sich am Wochenende zuversichtlich über den Verlauf der Handelsgespräche mit den USA geäussert. "Die Gespräche haben substanzielle Fortschritte in einigen wichtigen Fragen gebracht", sagte Vizeunterhändler Wang Shouwen am Samstag auf einer Pressekonferenz anlässlich der Jahrestagung des Volkskongresses. "Ich bin hoffnungsvoll." Daneben dürften die Kursgewinne laut Händlern auch eine gewisse Gegenbewegung ...

