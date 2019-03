Mit einem Sprung über die 125er-Marke bestätigt Wirecard heute früh den starken Schlussspurt vom Freitag. Damit scheint nach dem zweiwöchigen Quergeschiebe rund um die 120er-Schwelle endlich wieder Bewegung ins Spiel (bzw. in den Kursverlauf) zu kommen. Für ein echtes Kaufsignal ist das jedoch (noch) zu wenig, denn da fehlt es dann doch noch an Substanz. Beziehungsweise am Ausbruch über die nächsten Hürden, die als Long-Trigger genutzt werden können. Mehr dazu im Video. ...

