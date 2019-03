Jena - Wenn der warme Frühling kommt, nutzen viele Menschen die Zeit zum Grossreinemachen. So ein Frühjahrsputz lohnt sich auch in der digitalen Welt. Computer, Smartphone oder Tablet können dabei von Datenmüll sowie ungenutzten oder veralteten Apps befreit werden. Gerade veraltete Programme stellen hierbei angesichts ungeschlossener Sicherheitslücken ein grosses Risiko dar, denn diese können von Angreifern ausgenutzt werden, um Systeme zu infizieren. Damit Anwender bestens vorbereitet in die warmen Tage des Jahres starten, gibt ESET hilfreiche Tipps für einen erfolgreichen, digitalen Frühjahrsputz.

Auf den meisten PCs, Smartphones oder Tablets sammeln sich im Laufe eines Jahres angestaubte Daten und veraltete oder ungenutzte Apps an. Diese verlangsamen die Geräte, verbrauchen Ressourcen und stellen ein unnötiges Sicherheitsrisiko dar. «Die digitalen Alltagsbegleiter sollten regelmässig, mindestens einmal im Jahr, entrümpelt werden», erklärt ESET Security-Spezialist Thomas Uhlemann. «Gerade bei diesen Geräten ist es wichtig, dass die Firmware, das Betriebssystem sowie die installierten Apps stets auf dem neuesten Stand sind und regelmässig die aktuellsten Updates erhalten.»

Tipps für einen erfolgreichen digitalen Frühjahrsputz

