Der chinesische Photovoltaik-Hersteller hat 328 Millionen US-Dollar in die neue Fabrik investiert. Weniger als ein Jahr nach dem Baustart beginnt Longi Solar in Chuzhou mit der Fertigung seiner monokristallinen Solarmodule.Longi Solar hat Ende vergangener Woche mit der Produktion seiner monokristallinen Solarmodule in dem Werk in Chuzhou in China begonnen. Das Werk hat eine Produktionskapazität für die hocheffizienten Module von fünf Gigawatt jährlich. Es sei ein Meilenstein in der Unternehmensstrategie für den Ausbau der Produktionskapazitäten, teilte der chinesische Photovoltaik-Hersteller am ...

