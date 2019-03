Eduardo Mollo Cunha (Eyb & Wallwitz): Reporting Februar 2019

ttttttttPhaidros Funds Fallen Angels Der PHAIDROS FUNDS FALLEN ANGELS gewann je nach Anteilsklasse zwischen +1,94% und +2,00%, sein Wertzuwachs seit Jahresbeginn beträgt +3,88% bis +4,00%. Die Erholung des Hochzinsbereichs setzte sich auch im Februar fort. Die Entwicklung verlief im Gegensatz zum Vorjahr auch deutlich besser als bei Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Neben der Entspannung der "Financial Conditions" in den USA haben auch Ängste vor einer weiteren Welle von Downgrades großer Emittenten (General Electric, Anheuser Busch, Verizon) deutlich an Brisanz verloren. Auch kehren immer mehr Investoren in das Segment zurück und haben für ein weiteres Abschmelzen der Risikoaufschläge um weitere knapp 0,4% gesorgt. Besonders positiv entwickelten sich Vallourec, UPC und das Segment der nachrangigen Anleihen. Größere Ausreißer nach unten gab es nicht. Die Allokation hat sich gegenüber dem Vormonat nicht verändert. Konsumwerte stellen mit knapp 23% den größten Anteil, gefolgt von Finanztiteln (21%) und Telekommunikation (18%). Angesichts des starken Jahresauftakts wächst auch die Gefahr von Enttäuschungen und Rückschlägen in den nächsten Wochen. Allerdings sehen wir solche Ereignisse weiterhin eher als Kaufgelegenheit. Spannend bleibt es vor allem bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China und die Rückwirkungen auf Europa. Selbst wenn wir insgesamt mit einem guten Ende rechnen, kann es zumindest kurzfristig zu geringerer Risikobereitschaft und Spreadausweitungen kommen. Aus diesem Grunde halten wir auch an der Cashquote von gut 7% b.a.w. fest. Phaidros Fallen Angels MS Peer Group* Return Vola Return Vola 5J p.a. 3,3 2,6 1,7 4,4 3J p.a. 5,7 2,6 5,0 4,4 1J -1,4 2,5 -0,4 4,7 YTD 4,0 - 4,4 - * Morningstar Kategorie Global High Yield Bond EUR-Hedged