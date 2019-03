5G-Auktion (2). Nokia noch im Rennen? Auf Journalistenfrage am 7.3.19 antwortete Bierwirth, man könne noch nicht sagen, wo die ersten 25 Stationen für 5G sein werden, das würde man in Kürze sagen, wo T-Mobile eine eigene Pressekonferenz mit den Bürgermeistern plane, T-Mobile hätte jedenfalls in ganz Österreich flächendeckend Stationen, am Ende würde auch ganz Österreich erschlossen sein. Ob sich T-Mobile für die verbleibenden Frequenzen interessiere? Niemeyer meinte, sie seien schon in der Auktion neu angeboten worden, was teils als preistreibend empfunden worden sei, am Ende seien dennoch 6,5% liegen geblieben. Ob mit diesen etwas geplant sei, wisse man nicht, verschenken werde man sie auch nicht können, sonst würden die ...

