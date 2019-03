Die erneuerbaren Energien hatten in der vergangenen Woche einen Anteil von 64,8 Prozent an der Nettostromerzeugung in Deutschland, berichtet das Fraunhofer ISE. Dieser Rekord geht vor allem auf das Konto der Windenergie.Was für eine windige Woche: In der Zeit vom 4. bis zum 10. März 2019 übernahmen die erneuerbaren Energien fast zwei Drittel der deutschen Nettostromerzeugung. Dabei entfiel mit 48,8 Prozent der Löwenanteil auf die Windenergie, 7,6 Prozent auf die Biomasse, 5,1 Prozent auf die Photovoltaik und 3,5 Prozent auf die Wasserkraft. Das geht aus den Energy Charts des Fraunhofer-Instituts ...

