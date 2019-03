Guten Tag! Der Zürcher Börsenticker vom 11. März 2019 steht für Sie online bereit. Wie geht es weiter beim Brexit? Diese Frage beschäftigt heute augenscheinlich die Börsianer am meisten, steht doch morgen die - wieder mal - entscheidende Abstimmung im britischen Parlament zum vorliegenden Ausstiegsvertrag auf dem Programm. Der Möglichkeit, dass die Parlamentarier dabei für die Vorlage von Premierministerin May stimmen, werden dabei eher geringe Chancen eingeräumt. Die spannende Frage bleibt also, was bei einer Ablehnung passiert. Gibt es das zumindest offiziell am meisten gefürchtete Szenario ...

