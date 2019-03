Uznach - Die Bank Linth Geschäftsstelle in Bad Ragaz ist seit Montag, 11. März, an einem neuen Standort. An zentraler Lage, Am Platz 12, zog das Team ins Erdgeschoss eines ehemaligen Ladenlokals. Für die Innenarchitektur zeichnete Buntschwarz Innen-Architektur AG verantwortlich, welche bereits das Konzept der «Bank der Zukunft» am Regionensitz in Sargans baulich umsetzte.

Nach über 50 Jahren an der gleichen Adresse in Bad Ragaz ist die Bank Linth umgezogen: Ab Montag, 11. März, ist sie wenige Meter weiter vom alten Standort zu finden. Nach rund vier Monaten Bauzeit entspricht die neue Geschäftsstelle in der Gestaltung dem Regionensitz in Sargans. Grosszügige Fensterflächen, eine geschwungene Holzlamellenwand und natürliche Materialien wie Holz, Stein und Leder prägen das Erscheinungsbild. Statt vom klassischen ...

