Bosch Thermotechnik hat 2017 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro erzielt, ein Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen sieht elektrische Wärmeerzeuger auf dem Vormarsch.Wärmepumpen und andere elektrische Wärmerzeuger gewinnen für Bosch Thermotechnik immer stärker an Bedeutung. In den kommenden Jahren will das Unternehmen rund 100 Millionen Euro in sein Wärmepumpen-Geschäft investieren. Dabei liegt der Fokus auf einfach zu installierenden Systemlösungen mit digitaler Unterstützung. Im vergangenen Jahr hatte der Hersteller bereits in Schweden drei neue Fertigungslinien eingerichtet. ...

