Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Aufschlägen in die neue Handelswoche gestartet und hat am Montag fester geschlossen. Der SMI konnte sich von einem kleinen Durchhänger am Morgen klar erholen und baute dann die Gewinne bis zum Schluss weiter aus. Positive Aussagen zu den Handelsgesprächen sowohl von Seiten eines chinesischen Ministers als auch aus US-Regierungskreisen stützten die Stimmung.

"Die Gespräche haben substanzielle Fortschritte in einigen wichtigen Fragen gebracht", sagte Vizeunterhändler Wang Shouwen. Händler sprachen zudem von einer Gegenbewegung nach den Verlusten der Vorwoche. Manche Kurse erscheinen einzelnen Schnäppchenjägern wieder etwas günstiger. Handelsstreit und Brexit liessen die Anleger jedoch weiter mit Vorsicht agieren. Eine festere Wall Street sorgte im späten Handel nochmals für Rückenwind. In den USA zog der Einzelhandelsumsatz im Januar etwas stärker an als erwartet.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,79 Prozent höher auf 9'341,35 Punkten (Tageshoch 9'350). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,98 Prozent auf 1'440,14 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,78 Prozent auf 11'059,13 Stellen. Von ...

