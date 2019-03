Hochdorf - Beim Milchverarbeiter Hochdorf tritt der Unternehmenschef Thomas Eisenring per (morgigem) Dienstag zurück. In einer Übergangsphase werde Geschäftsleitungsmitglied Peter Pfeilschifter zusätzlich zu seinen Aufgaben als Managing Director Dairy Ingredients die Führung der Geschäftsleitung übernehmen, teilte Hochdorf am Montagabend mit.

Eisenring, der das Unternehmen seit 2013 als CEO geführt hat, wolle sich aus familiären Gründen beruflich nochmals neu orientieren, hiess es zur Begründung. Er wolle sich vermehrt auf dem afrikanischen Kontinent engagieren. Im ...

