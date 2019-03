Zürich - Romeo Lacher wird sein Mandat als Präsident des Verwaltungsrates von SIX, dem er seit 2008 angehört, spätestens zur Generalversammlung 2020 niederlegen. Bis zu seinem Ausscheiden werde er die Transformation von SIX weiter begleiten und die Nachfolgesuche werde eingeleitet, heisst es in einer Mitteilung des Finanzdienstleistungsunternehmen vom Dienstag.

