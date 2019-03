Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag im frühen Handel wenig verändert mit leicht freundlicher Tendenz. Die Stimmung am Markt sei an sich gut, meinen Händler und verweisen auf Hoffnungen auf einen geordneten Brexit. Ein Bremsfaktor sind allerdings die Schwergewichte, die alle im Minus notieren. An anderen europäischen Börsen zeigen die Indizes aufwärts.

Kurz vor der Abstimmung über den Brexit-Vertrag im britischen Parlament (voraussichtlich 20.00 Uhr mitteleuropäische Zeit) hat Premierministerin Theresa May der EU doch noch Zugeständnisse abgerungen. Es geht um die umstrittene irisch-nordirische Grenzfrage, die als wesentliches Hindernis für eine Zustimmung des Unterhauses gilt. Es ist allerdings nach wie vor unklar, ob der Formelkompromiss ausreicht, um May eine Mehrheit zu sichern.



