Eine frühere Schülerin aus Aschersleben, die 2014 als 15-Jährige allein nach Syrien reiste und sich dort dem "Islamischen Staat" (IS) anschloss, ist gemeinsam mit weiteren deutschen IS-Mitgliedern von der kurdischen YPG-Miliz festgenommen worden. Die mittlerweile 19-Jährige sei mit ihren drei Kindern in ein Flüchtlingscamp in Nordsyrien gebracht worden, berichtet die "Bild" unter Berufung auf eigene Informationen.

Ebenfalls festgenommen wurde demnach ihr Mann, der IS-Kämpfer Mouhannid M., einer der letzten Verbliebenen einer Gruppe von zwei Dutzend Dschihadisten aus Wolfsburg. Gegen den deutsch-tunesischen Doppelstaatler Mouhannid M. ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Zudem wurde nach Informationen des "Bild" ein weiterer deutscher IS-Kämpfer festgenommen: Kadir T. stammt aus der Umgebung von Hamburg und hat bei den Gefechten offenbar schwere Verletzungen am Bein erlitten.