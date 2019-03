FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.03.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS GVC HOLDING PRICE TARGET TO 887 (1083) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 215 (229) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 560 (590) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PENDRAGON PRICE TARGET TO 28 (26) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PREMIER OIL PRICE TARGET TO 120 (110) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 545 (535) P - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 95 (110) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 220 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 775 (780) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 1050 (1100) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5000 (4080) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 235 (215) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CYBG PRICE TARGET TO 260 (235) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 210 (202) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LLOYDS TO 'NEUTRAL' ('SELL') - PRICE TARGET 66 (57) PENCE - GOLDMAN RAISES RBS PRICE TARGET TO 395 (350) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 925 (910) P - 'CONVICTION BUY LIST' - JPMORGAN CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 479 (493) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CLARKSON TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 2787 (2876) PENCE - LIBERUM CUTS EQUINITI PRICE TARGET TO 290 (320) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS ANTOFAGASTA TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TP 850 (890) PENCE - RBC CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'UNDERPERFORM' (SECT P) - TP 215 (260) PENCE - UBS RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 138 (132) PENCE - 'BUY'



