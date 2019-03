Nach dem Absturz einer Boeing 737 MAX fordern Verbraucherschützer und Politiker, die Maschine aus dem Verkehr zu ziehen. Doch noch zögern die Behörden in Europa und den USA - und das hat Gründe.

Am Tag nach dem bislang größten Flugunfall des Jahres wollte sich Paul Hudson nicht länger zurückhalten. "Das jüngste Desaster der Boeing 737 MAX Desaster sollte Sie dazu zwingen, alle Maschinen dieses Typs am Boden zu halten, bis die Probleme behoben sind", forderte der Chef des US-Verbraucherschutz-Organisation Flyersrights.org gestern von der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde FAA. "Wenn es noch einen Unfall gibt, sind Sie verantwortlich. Die Welt wird sich an Ihre Entscheidung erinnern." Und mehrere Parlamentsabgeordnete stimmten ihm zu.

Die Empörung ist verständlich. Boeing kann sich zu dem Unfall gegenwärtig nur sehr begrenzt äußern. Und während die Maschine in den USA weiterfliegt, haben inzwischen China, Indonesien, Singapur und einzelne Fluglinien wie Royal Air Maroc ihre MAX-Jets aus dem Dienst genommen. Damit sind jetzt insgesamt 40 Prozent aller ausgelieferten Maschinen dieses Typs am Boden. Doch leider löst der im Fachjargon "Grounding" genannte Vorgang das Problem nicht allein. Selbst wenn alles darauf hindeutet, dass wie beim Absturz des gleichen Flugzeugstyps vor ein paar Monaten ein technisches System zur automatischen Flugkontrolle namens MCAS eine Rolle spielte. So gibt es doch ebenso starke Anzeichen, dass auch die Piloten einen Anteil haben dürften. Dazu ist eine Änderung an MCAS in Arbeit. Doch sie ist gerade aus Sicherheitsgründen nicht sofort umzusetzen.

Die Zurückhaltung der US-Behörden dürfte andere Gründe haben als Nachlässigkeit oder gar Rücksicht auf Boeing. Der weltgrößte Flugzeughersteller hätte bei einem Ausfall der 737 MAX große finanzielle Probleme, weil das Zukunftsmodell derzeit eine der wichtigsten Gewinnquellen ist.

Doch klar ist: Bei früheren Problemen haben FAA und die für die Technik zuständige Behörde für Transportsicherheit nicht gezögert, etwa Boeings Dreamliner 787 über Monate aus dem Verkehr zu ziehen. "Wenn die nur einen kleinen Zweifel haben, kennen die kein Pardon", der Hamburger Flugexperte Heinrich Großbongardt.Wenn die US-Behörden und ihr europäisches Gegenstück EASA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...