Das Landgericht Nürnberg-Fürth musste den Prozess gegen die sechs Angeklagten, darunter einen Landespolitiker, um eine Woche verschieben, da einige Verteidiger zum geplanten Auftakttermin verhindert sind. Das Verfahren könnte auch mehr Licht in den Fall des derzeit stillgelegten Solarparks bei Marburg bringen.Vor der dritten Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth müssen sich in Kürze sechs Angeklagte wegen der Umgehung der Mindestimportpreise für Solarmodule aus China verantworten. Der Auftakt des Hauptverfahrens, in dem sich die Angeklagten unter anderem wegen gewerbs- und bandenmäßigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...