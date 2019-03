Bei dem Projekt testet das Karlsruher Institut für Technologie einen seriennahen Prototypen eines Lithium-Ionen-Großspeichers mit besonders niedrigen Betriebs- und Wartungskosten.Solarwatt liefert die Batteriemodule für ein stationäres Großspeicher-Projekt am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Wie das Dresdner Unternehmen mitteilt, handelt es sich dabei um 609 Myreserve-Batteriemodule mit einer Gesamtkapazität von rund 1,5 Megawattstunden. Das KIT-Projekt sei ein seriennaher Prototyp eines Lithium-Ionen-Großspeichers mit besonders niedrigen Betriebs- und Wartungskosten, der in Kürze am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...