Nach einer aktuellen Marktanalyse im Auftrag des Bundesverbands Energiespeicher könnten bis zum Jahresende in Deutschland Photovoltaik-Heimspeicher mit insgesamt 600 Megawatt und Großbatteriespeicher zur Netzstabilisierung mit 380 Megawatt installiert sein. Auch die Umsatzerlöse und Beschäftigtenzahl bei den Speicherunternehmen wird weiter wachsen - allen regulatorischen Widerstände zum Trotz.Am Dienstag hat die diesjährige Konferenzmesse Energy Storage Europe in Düsseldorf begonnen. Der Markt in Deutschland entwickelt sich weiter gut: mehr Hausspeicher, mehr Industriespeicher und mehr Großspeicher. ...

