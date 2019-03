Amsterdam - Das Management- und Technologieberatungs-Unternehmen BearingPoint gab bekannt, dass es 2018 einen Rekordumsatz von 739 Millionen Euro erzielt hat. Das Kerngeschäft Consulting verzeichnete im Vergleich zu 2017 ein Wachstum von 6%, während das Geschäft mit Softwarelösungen etwas langsamer wuchs als in den Vorjahren.

BearingPoint blieb profitabel, obwohl das Unternehmen erhebliche Investitionen tätigte. Es gab einen reibungslosen Übergang in der Führung, als der langjährige Partner Kiumars Hamidian im September sein Amt als neuer Managing Partner antrat. Hamidian aktualisierte die Strategie, des Unternehmen bis 2025 und stellte drei Bereiche in den Mittelpunkt: Märkte, Portfolio und Mitarbeiter.

Märkte: Expansion und Auszeichnungen

BearingPoint expandierte weiter in seinem europäischen Kerngebiet. Die Regionen FBA (Frankreich, Benelux, Afrika) und UKI (Großbritannien, Irland) zeichnen sich durch ein starkes Wachstum weit über dem Marktdurchschnitt aus. BearingPoint eröffnete ein Büro in Luxemburg, wo seit 2001 Kunden betreut wurden. BearingPoint hat auch im belgischen Beratungsmarkt einen strategischen Schritt getan, indem es Inpuls, einen führenden Datenspezialisten, übernommen und damit seine Größe in Belgien verdoppelt hat.

Marktbeobachter honorierten einmal mehr die Stärken von BearingPoint. IDC erkannte BearingPoint als "Major Player" für Fähigkeiten und Strategien im "IDC MarketScape: EMEA Business Consulting Services 2018 Vendor Assessment", und Gartner bewertete das Unternehmen zum dritten Mal in Folge als Visionär im Gartner "Magic Quadrant for Integrated Revenue and Customer Management for CSPs". Das Unternehmen wurde auch für seine Technologielösungen ausgezeichnet: Es erhielt die Auszeichnung "Chartis RiskTech100 2019", wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...