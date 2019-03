Der USD/CHF scheiterte am Dienstag daran sich über 1,0100 zu halten und so wurden die Gewinne von Montag abgebaut. Aktuell beträgt der Tagesverlust -0,3 % bei 1,0072. Die rückläufigen Hoffnungen, dass der Brexit Deal der britischen Premierministerin am Dienstag das Parlament passiert, belasten die Marktstimmung, wovon die sicheren Häfen wie der Schweizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...