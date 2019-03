Aufgrund der großen Nachfrage und aus haushaltsrechtlichen Gründen stockte die Abarbeitung der Anträge für die Förderung netzdienlicher Batteriespeicher in dem Bundesland zuletzt. Seit dem Wochenende werden Anträge aber wieder bewilligt, wie das zuständige Ministerium pv magazine mitteilte.Baden-Württembergs Umweltministerium hat den Knoten bei der Förderung von Photovoltaik-Batteriespeichern gelöst. Die Fördergelder können endlich fließen. "Am Freitag haben wir der L-Bank die Mittel zugewiesen, die L-Bank konnte bereits am Samstag wieder bewilligen", erklärte ein Sprecher des Ministeriums in ...

