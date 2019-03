Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag knapp im Minus geschlossen. Geprägt war das Handelsgeschehen von der anstehenden Brexit-Abstimmung in London, wobei am Abend noch die US-Inflationsdaten für positive Impulse sorgten. Am Abend stimmen die Parlamentarier in London ein zweites Mal über den Scheidungsvertrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...