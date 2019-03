Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag knapp im Minus geschlossen. Geprägt war das Handelsgeschehen von der anstehenden Brexit-Abstimmung in London, wobei am Abend noch die US-Inflationsdaten für positive Impulse sorgten. Am Abend stimmen die Parlamentarier in London ein zweites Mal über den Scheidungsvertrag ab. Doch Regierungschefin Theresa May droht eine Niederlage. Zahlreiche Parlamentarier kritisierten das nachgebesserte Abkommen.

Aus den USA hingegen gab die nachlassende Inflation den Märkten Rückenwind. Die Teuerung ist auf den niedrigsten Stand seit zweieinhalb Jahren gefallen. Damit gerät die US-Notenbank Fed vor der nächste Woche anstehenden Zinssetzung nicht unter Zugzwang. Das stützte die Märkte in den USA und hierzulande.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,10 Prozent tiefer bei 9'331,62 Punkten. Zwischenzeitlich war der SMI noch auf 9'302,89 Punkte gefallen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,12 Prozent auf 1'438,44 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,04 Prozent auf 11'054,18 Stellen. Unter den Blue Chips hielten sich Gewinner und Verlierer die Waage.

Die grössten Kurseinbussen musste Schindler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...