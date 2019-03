Der Aussie steht weiter unter Druck. Schwache Konjunkturdaten aus Down Under drücken auf das Stimmungsbild. Zuletzt handelte der AUD/USD auf 0,7085 Dollar in einer Range zwischen 0,7092 Dollar auf der Ober- und 0,7056 Dollar auf der Unterseite. Der Aussie spielt mit der Schlüsselunterstützung bei 0,7000 Dollar, da es Spekulationen gibt, wonach die ...

