Breitenbach - Der Industriekonzern Von Roll hat 2018 wegen des Verkaufs von Geschäftsteilen weniger umgesetzt als im Vorjahr. Aufgrund von Sonderaufwendungen resultierte unter dem Strich zudem ein deutlich höherer Verlust als im Vorjahr.

Konkret nahm der Umsatz in der Berichtsperiode um 3,3 Prozent auf 321,4 Millionen Franken ab, wie Von Roll am Mittwoch mitteilte. Für dieses Minus ist der Verkauf defizitärer Geschäftsaktivitäten in den USA und China verantwortlich. Die Geschäftseinheit Isolation verzeichnete dabei eine Umsatzsteigerung von 0,4 Prozent auf 229,6 Millionen, während das Segment Verbundwerkstoffe einen Rückgang von 11 Prozent auf 91,7 Millionen erlitt.

Im Bestellungseingang verzeichnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...