Bern - Markus Sager wird per 1. Oktober CEO der Swisscom Health AG und löst Thomas Bachofner ab, der sich beruflich verändern will. Mit dieser mittelfristigen Nachfolgeregelung stellt Swisscom Kontinuität und Stabilität in der Führung und Strategie des Unternehmens sicher.

Nach drei erfolgreichen Jahren als CEO der Swisscom Health AG will sich Thomas Bachofner beruflich verändern. Swisscom bedauert diesen Entscheid, hat Bachofner gemeinsam mit seinem Führungsteam doch wichtige Grundlagenarbeit für weiteres Wachstum im Gesundheitsmarkt geleistet und mehrere entscheidende Kundenprojekte für Swisscom Health vorangebracht.

Thomas Bachofner hat Swisscom Health strategisch für einen nachhaltigen kommerziellen Erfolg ausgerichtet. Mit engagiertem Einsatz hat er die agile Transformation des Unternehmens und eine professionelle Softwareentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...