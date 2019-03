Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch erneut mit tieferen Kursen in die Sitzung gestartet. Der Abwärtstrend der Vorwoche setzt sich damit vorerst fort, die Marke von 9'300 Punkten kann aber fürs Erste gehalten werden. Bei den Investoren sei die Riskiofreude angesichts der fortdauernden Ungewissheit im Zusammenhang mit dem Brexit wieder etwas geschwunden, heisst es am Markt. Ausserdem wurde das Sentiment von schwachen Daten für den Maschinenbau in Japan etwas belastet.

Nach dem Scheitern des nachgebesserten Brexit-Deals von Premierministerin Theresa May im Parlament in London sollen die Abgeordneten nun am Mittwochabend über einen EU-Austritt ohne Vertrag abstimmen. Sollte ein solcher "No-Deal-Brexit" den Erwartungen entsprechend abgelehnt werden, käme es am Donnerstag zu einer Abstimmung über eine Verschiebung des Brexits. Die Credit Suisse schreibt in diesem Zusammenhang vom "Brexit-Blues".

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.15 Uhr 0,13 Prozent tiefer bei 9'319,88 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,25 Prozent auf 1'434,91 ...

