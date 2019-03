Tilmann Galler (J.P. Morgan): Economic Update - 11. März 2019

Diese zweiwöchentlich aktualisierte Übersicht zeigt Ihnen auf einen Blick Veränderungen der konjunkturellen Daten und Kapitalmärkte, wobei auch die Implikationen für Anleger im Fokus stehen.

In Deutschland ist es derzeit die Binnenökonomie, die die Konjunktur trägt. Im Januar legten die Einzelhandelsumsätze um 3,3% gegenüber Vormonat zu. Im 4. Quartal 2018 hatte das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagniert. Zwar wuchsen die Investitionen (+0,9% zum Vorquartal), der private Konsum (+0,2%) und die Staatsausgaben (+1,6%). Vorratsveränderungen drückten das BIP-Wachstum jedoch um 0,6 Prozentpunkte. In der Euro-Zone wuchs das BIP im 4. Quartal um 0,2% und damit so stark wie im Vorquartal. Die Stimmungsindikatoren deuteten zuletzt nach unten: Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel im Februar weiter von 99,3 auf 98,5 Punkte. In den USA wuchs das BIP im 4. Quartal 2018 um annualisierte 2,6% und damit schwächer als im Vorquartal (3,4%).

Der deutsche Arbeitsmarkt bleibt stabil: Im Februar fiel die Zahl der Arbeitslosen gegenüber Januar saisonbereinigt um 21.000 und lag damit so niedrig wie noch nie in einem Februar seit der Wiedervereinigung. Die Arbeitslosenrate belief sich wie im Vormonat auf 5,3 Prozent. Die Erwerbstätigkeit legte im Januar gegenüber Dezember um 79.000 zu: Im Januar waren 44,8 Millionen Personen erwerbstätig, das waren 1,1% mehr als ein Jahr zuvor. In der Euro-Zone verharrte die Arbeitslosenquote im Januar bei 7,8%.

In den USA haben 447 Unternehmen aus dem Index S&P 500 Zahlen zum 4. Quartal 2018 vorgelegt. 69% übertrafen die Gewinnerwartungen, 49% die Umsatzerwartungen. Das Gewinnwachstum schrumpfte voraussichtlich auf 4,2% gegenüber Vorjahresquartal, vor allem auf Grund neuer Rechnungslegungsvorschriften. Ohne diese Änderungen betrug das Gewinnwachstum etwa 13%. Bei den Unternehmen aus dem europäischen Index Stoxx600 wird derzeit mit einem Gewinnwachstum im 4. Quartal 2018 gegenüber Vorjahresquartal von 1,2% (ohne Energiesektor: -0,9%) und einem Umsatzplus von 4,4% (ohne Energiesektor: 1,4%) gegenüber Vorjahresquartal gerechnet.

Die Inflationsrate sank im Januar in Deutschland deutlich von 1,7% auf 1,4%. In der Euro-Zone ging sie nach vorläufigen Berechnungen von 1,6% auf 1,4% zurück. Die Kerninflationsrate (ohne Energie, Nahrungs-und Genussmittel) betrug im Januar 1,1% nach 1,0% im Vormonat. In den USA war die Teuerungsrate im Januar auf 1,6% gesunken nach 1,9% im Dezember.

Die Europäische Zentralbank (EZB) teilte auf ihrer März-Sitzung mit, sie gehe davon aus, dass die Leitzinsen noch "mindestens bis Ende 2019" auf dem aktuellen Niveau bleiben. Zuvor hatte die EZB davon gesprochen, das Zinsniveau mindestens "über den Sommer 2019" beizubehalten. Auch die US-Notenbank ist zuletzt vorsichtiger geworden. Laut letztem Sitzungsprotokoll sind die Zentralbanker sich einig, dass angesichts der Konjunkturrisiken eine Pause im Zinserhöhungszyklus wie auch ein Ende der Bilanzverkürzung angemessen sei.

Turbulenzen an den Kapitalmärkten aufgrund schlechterer Liquiditätsversorgung durch die Notenbanken.

Konjunkturelle Abschwächung in China und Europa.

Schwächere Gewinndynamik der Unternehmen in den kommenden Quartalen.

Gefahr eines Handelskrieges zwischen den USA, Europa sowie China.

Destabilisierung der Eurozone aufgrund der Ausgabenpolitik der neuen Regierung in Italien.

Aktien und europäische Hochzinsanleihen bleiben aufgrund von Bewertung und der aussicht auf steigende Gewinne vorerst attraktiv.

Gestiegene US-Renditen und höhere Marktrisiken rechtfertigen aktuell eine neutrale Duration.

Wir präferieren zur Zeitaufgrund des defensiven Charakters: US-Aktien und Large-caps.

Disclaimer

Das "Market Insights" Programm bietet umfassende Informationen und Kommentare zu den globalen Märkten auf produktneutraler Basis. Das Programm analysiert die Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftsdaten und veränderten Marktbedingungen, um Kunden einen besseren Einblick in die Märkte zu vermitteln und fundierte Anlageentscheidungen zu fördern. Für die Zwecke von MiFID II sind das J.P. Morgan Asset Management "Market Insights" und "Portfolio Insights" Programm eine Marketingkommunikation und fallen nicht unter MiFID II / MiFIR Anforderungen, die in Zusammenhang mit Research stehen. Darüber hinaus wurden das J.P. Morgan Asset Management "Market Insights" und "Portfolio Insights" Programm als nicht unabhängiges Research nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen erstellt, die zur Förderung der Unabhängigkeit von Research dienen. Sie unterliegen auch keinem Handelsverbot vor der Verbreitung von Research. Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen stellen weder eine Beratung noch eine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten dar, noch sichert J.P. Morgan Asset Management oder eine seiner Tochtergesellschaften zu, sich an einer der in diesem Dokument erwähnten Transaktionen zu beteiligen. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen oder Anlagetechniken und -strategien dienen nur Informationszwecken, basierend auf bestimmten Annahmen und aktuellen Marktbedingungen, und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesem Dokument gegebenen Informationen werden zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt erachtet. Jede Gewährleistung für ihre Richtigkeit und jede Haftung für Fehler oder Auslassungen wird jedoch abgelehnt. Zur Bewertung der Anlageaussichten bestimmter in diesem Dokument erwähnter Wertpapiere oder Produkte sollten Sie sich nicht auf dieses Dokument stützen. Darüber hinaus sollten Investoren eine unabhängige Beurteilung der rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen, Kredit- und Buchhaltungsfragen anstellen und zusammen mit ihren professionellen Beratern bestimmen, ob eines der in diesem Dokument genannten Wertpapiere oder Produkte für ihre persönlichen Zwecke geeignet ist. Investoren sollten sicherstellen, dass sie vor einer Investitionen alle verfügbaren relevanten Informationen erhalten. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen, und die Anleger erhalten das investierte Kapital unter Umständen nicht in vollem Umfang zurück. Sowohl die historische Wertentwicklung als auch die historische Rendite sind unter Umständen kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co. und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Soweit gesetzlich erlaubt, werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.

Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt.Herausgeber in Österreich: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien.

Copyright 2019 JPMorgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalte.Stand der Daten: 22.02.2019 (soweit nicht anders angegeben).Quellen: Thomson Reuters, Statistisches Bundesamt, Eurostat, Bundesagentur für Arbeit.Compliance ID: 0903c02a8246c876