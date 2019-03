Der koreanische Photovoltaik-Hersteller hat beim Bundesgerichtshof in Australien eine Klage gegen die chinesischen Konkurrenten Jinko Solar und Longi Solar eingereicht. Erst in der vergangenen Woche ging Hanwha Q-Cells gegen die beiden Unternehmen mit ähnlichen Klagen in Deutschland und den USA vor Gericht.von pv magazine Australien Hanwha Q-Cells hat vor dem australischen Bundesgericht Patentverletzungsklagen gegen die chinesischen Modulhersteller Jinko Solar und Longi Solar eingereicht. Der koreanische Photovoltaik-Hersteller behauptet, dass seine beiden chinesischen Konkurrenten seine patentierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...