Am Mittwoch veröffentlichte EON den Geschäftsbericht 2018. Der EON-Finanzvorstand (Marc Spieker) kommentierte dies mit diesen Worten, Zitat: "2018 war erneut ein starkes Jahr". War das wirklich so? Der Blick auf das bereinigte Ebit zeigt, dass dieses 2018 um rund 85 Mio. Euro auf etwa 3,0 Mrd. Euro zurückgegangen ist. Aber 3 Mrd. Euro bereinigtes Ebit sind natürlich dennoch eine klare Ansage! Außerdem, für die Börsianer wichtig: Dieser Wert lag laut EON "am oberen Rand der Bandbreite des Ausblicks". ... (Peter Niedermeyer)

