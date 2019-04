Die Automobilaktien haben es in den letzten Tagen leicht gehabt. Dazu gehört auch Daimler, die sich am Donnerstag in der Pole-Position im DAX auszeichnen konnte. Das Papier legte über 2% zu. Damit setzte sich die Gegenbewegung weiter fort, nach dem das Tief Anfang Januar bei 44,51 Euro notiert wurde. Der Widerstand bei etwa 53,00 Euro in Form der 200-Tage-Linie ist inzwischen "Schnee von gestern" und die Aktie hat nach dem Ausflug nach unten bis ...

