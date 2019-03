FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.03.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES GAMMA COMMUNICATIONS PRICE TARGET TO 1100 (1000) P - OVERWEIGHT - BERENBERG CUTS EQUINITI PRICE TARGET TO 320 (345) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 300 (290) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 310 (290) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS SPIRE HEALTHCARE TARGET TO 75 (85) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 370 (330) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5500 (5550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 300 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3500 (3300) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM INITIATES ON THE BEACH GROUP WITH 'BUY' - TARGET 560 PENCE - RBC CUTS G4S PRICE TARGET TO 205 (225) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES IAG PENCE TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - PRICE TARGET 650 PENCE - UBS CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3600 (3800) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 250 (290) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 185 (170) PENCE - 'BUY'



