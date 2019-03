Paris - Von den jüngsten Entwicklungen in Sachen Brexit haben sich die Anleger an den europäischen Börsen zur Wochenmitte nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte zuletzt um 0,16 Prozent auf 3309,13 Punkte vor. Die Charttechnik-Experten der UBS sehen beim EuroStoxx nach dessen kleiner Verschnaufpause oberhalb der 200-Tage-Linie die Vorteile weiter bei den Optimisten.

Nachdem die britische Premierministerin Theresa May am Vorabend auch mit ihrem nachgebesserten Brexit-Abkommen gescheitert war, soll nun an diesem Mittwoch das Parlament in London über die Möglichkeit eines Austritts Grossbritanniens aus der EU ohne ein Abkommen abstimmen.

Der Londoner FTSE ...

