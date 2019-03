Jeremy Gleeson (AXA IM): 30 Jahre World Wide Web

Vor genau 30 Jahren stellte Tim Berners-Lee seine neue Idee vor, um Menschen miteinander zu verbinden und Informationen über das Internet zu teilen: das World Wide Web. . Das WWW war eine bahnbrechende Entwicklung, die alle Bereiche unseres Lebens umwälzen sollte.

"Das 30-jährige Jubiläum führt uns deutlich vor Augen, dass eine ganze Generation mit dem Internet aufgewachsen ist", sagt Jeremy Gleeson, Fondsmanager bei AXA Investment Managers. Für Unternehmen und Investoren sei unter diesem Gesichtspunkt besonders interessant, dass die Digital Natives gerade das Alter erreichen, in dem das verfügbare Einkommen am höchsten ist. Entsprechend seien auch steigende Ausgaben über digitale Kanäle zu erwarten. Allerdings sei dafür nicht ausschließlich die jüngere Generation verantwortlich. "Babyboomer neigen heutzutage dazu, mit rund 15 Artikeln jährlich genauso viel online einzukaufen wie Millennials[1]. Unternehmen müssen daher den technologischen und demografischen Wandel mitdenken und sicherstellen, dass sie ihre zunehmend vernetzten Verbraucher erreichen", so Gleeson.

WWW breitet sich weiter aus

Denn auch 30 Jahre nach dem Startschuss des World Wide Web hält die Vernetzung weiter an: Laut Bain & Company kamen zwischen 2013 und 2017 fast eine Milliarde neue Internetnutzer hinzu, Euromonitor zufolge zu einem guten Teil aus Asien, Afrika und Lateinamerika . Auch besitzen immer mehr Menschen ein Smartphone und sind damit jederzeit mit dem Internet verbunden. "Wir gehen davon aus, dass sich weiterhin eine beträchtliche Anzahl von Personen in den Entwicklungsländern vernetzen wird", so Gleeson. Beflügelt werde diese Entwicklung durch das Bevölkerungswachstum, eine wachsende Mittelschicht, eine bessere 4G-Netzabdeckung sowie sinkende Smartphone-Preise. "Damit erweitert sich die Verbraucherbasis, und noch mehr Menschen wird es möglich sein, rund um die Uhr fundierte Kaufentscheidungen zu treffen. Unternehmen können davon profitieren, wenn sie ausreichend vorbereitet sind und ihre Geschäftsmodelle an die sich ändernden Verbraucherpräferenzen anpassen", sagt Gleeson.

Vier investierbare Ds

Unternehmen, die entlang der ganzen digitalen Wertschöpfungskette, von der Entdeckung von Produkten und Dienstleistungen durch Kunden über die Kaufentscheidung bis hin zur endgültigen Zahlung und Lieferung tätig sind, findet Gleeson als Investment daher besonders interessant. "Wir investieren auch in sogenannte u201aData Enablersu2018, also Unternehmen, die Technologien und Dienstleistungen anbieten, um anderen Unternehmen dabei zu helfen, die digitale Transformation zu bewältigen. Die vier investierbaren Phasen der digitalen Customer Journey nennen wir auch die 4 Ds - Discovery, Decision-Making, Delivery sowie Data & Enablers", schließt Gleeson.

Mehr zum Investment in die digitale Wirtschaft finden Sie auf unserer Webseite: https://banken.axa-im.de/axa-wf-framlington-digital-economy

[1] KPMG, Global Online Consumer Report 2017

Rechtliche Hinweise:



Etwaige Erwähnungen von Strategien verfolgen keine werbliche Absicht und lassen nicht darauf schließen, dass entsprechende Investmentvehikel verfügbar sind.

Die hier von AXA Investment Managers Deutschland GmbH bzw. mit ihr verbundenen Unternehmen bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Fondsanteilen noch ein Angebot zur Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen dar. Die vereinfachte Darstellung bietet keine vollständige Information und kann subjektiv sein. Ein Kauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospekts und den Bestimmungen in den Allgemeinen und besonderen Anlagebedingungen bzw. der Satzung des Fonds.



Verwendung: Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken des Empfängers. Eine Weitergabe an Dritte ist weder ganz noch teilweise gestattet. Wir weisen darauf hin, dass diese Mitteilung nicht den Anforderungen der jeweils anwendbaren Richtlinie 2004/39/EG bzw. 2014/65/EU (MiFID/ MiFID II) und der zu dieser ergangenen Richtlinien und Verordnungen entspricht. Das Dokument ist damit für jegliche Form des Vertriebs, der Beratung oder der Finanzdienstleistung nicht geeignet.

Wertentwicklung: Wertentwicklungsergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr und sind kein Indikator für die Zukunft. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen und fallen und werden nicht garantiert.

Haftungsausschluss: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Zahlen, Fakten Meinungen und Aussagen beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen.