Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwochvormittag wenig verändert mit leicht positiver Tendenz. Die Verluste aus der frühen Startphase wurden damit - gestützt von den Schwergewichten - wieder wettgemacht, eine klare Richtung hat der SMI dabei aber nicht eingeschlagen. Dominiert wird das Tagesgespräch weiterhin von den Bemühungen der Briten um die Gestaltung des Ausstiegs aus der Europäischen Union. Dies lässt die Investoren etwas weniger risikofreudig agieren, führt aber nicht zu Abgabedruck auf breiter Front.

Nach dem Scheitern des nachgebesserten Brexit-Deals von Premierministerin Theresa May im Parlament in London sollen die Abgeordneten nun am Mittwochabend über einen EU-Austritt ohne Vertrag abstimmen. Sollte ein solcher "No-Deal-Brexit" den Erwartungen entsprechend abgelehnt werden, käme es am Donnerstag zu einer Abstimmung über eine Verschiebung des Brexits.

Der Swiss Market Index (SMI) legt bis um 11.00 Uhr 0,09 Prozent auf 9'340,48 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) ebenfalls um 0,09 Prozent auf 11'064,28 Punkte zu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt dagegen um 0,04 Prozent auf 1'437,83 Punkte nach. Von den 30 SLI-Titeln notieren aktuell 16 im Minus, zwölf im Plus und zwei (Sika, Swiss Re) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...