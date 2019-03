pv magazine highlight top innovation: Der Sunny Boy Storage bekommt einen größeren Bruder. Dieser hat nicht nur mehr Leistung, sondern auch eine Ersatzstromfunktion und die Option, drei unterschiedliche Batterien anzuschließen.Die Frage, wie wichtig Ersatzstromfähigkeit für einen Batteriespeicher ist, wird schon so lange diskutiert, wie es Batteriespeicher gibt. Statistisch kam es 2017 zu 143.000 Netzausfällen in Deutschland. Im Durchschnitt hatte jeder Verbraucher für 15 Minuten einen Blackout. Das klingt nicht nach viel, doch es kann auch anders kommen. Mitte Februar hatten in Berlin 30.000 ...

