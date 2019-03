Zürich - Der Internet Service Provider (ISP) iWay konnte im letzten Jahr zum wiederholten Male seinen Umsatz im zweistelligen Prozentbereich steigern. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 26 Millionen Franken, was einem Wachstum von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den Hauptgeschäftsfeldern Internet Access und Voice over IP (Voip) betrug die Steigerung 29 respektive 41 Prozent. Dank diverser digitaler Prozessoptimierungen konnte iWay auch die Profitabilität steigern, sodass gewinnseitig (EBITDA) eine Verbesserung um 44 Prozent resultierte. Dies spiegelt sich auch im Wachstum des Personalbestandes von lediglich 10 Prozent auf 44 Mitarbeitende wider.

Gleichzeitig mit den Ergebnissen des letzten Geschäftsjahres kündigte iWay an einer Medienveranstaltung in Zürich neue Datacenter-Dienstleistungen an, welche sich durch die Kooperation des iWay-Mutterhauses SAK (St. GallischAppenzellische Kraftwerke) mit Google ergeben. Die kürzlich besiegelte CloudInterconnect-Partnerschaft zwischen SAK und Google ermöglicht es nämlich auch den SAK-Töchtern iWay und RZO (Rechenzentrum Ostschweiz), darauf basierende Cloud-Dienste anzubieten. iWay-Kunden haben fortan die Möglichkeit, ihre privaten Unternehmensnetzwerke oder Teile davon in die Google Cloud zu erweitern. Die hybriden Lösungen können wahlweise mit Servern im RZO oder in GoogleRechenzentren bezogen werden. iWay wiederum hat sich zum Ziel gesetzt, in den Bereichen Cloud-Migration und Infrastruktur mit Google seine Services auszubauen und strebt dafür nötigen Google-Zertifizierungen an.

iWay als One-Stop Shop für Cloud-Services

Mit den angestrebten Zertifizierungen zum Google Infrastruktur- und CloudMigration-Partner ergänzt iWay die bestehende Produktepallette aus den Bereichen Server, Virtual Machines und Storage, mit automatisierten ...

