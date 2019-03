London - Europas wichtigste Börsen haben nach dem überwiegend lethargischen Vortag am Mittwoch wieder zugelegt. Die jüngsten Entwicklungen in Sachen Brexit konnten die Anleger nicht aus der Ruhe bringen. Am Nachmittag sorgten einmal mehr die Kursgewinne an der tonangebenden Wall Street für zusätzlichen Auftrieb. Dies- wie jenseits des Atlantik hellten gute amerikanische Konjunkturdaten die Stimmung auf.

Der EuroStoxx 50 schaffte es nach einem verhaltenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...