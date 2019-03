London - Kein harter Brexit: Das britische Unterhaus hat sich am Mittwoch in einer weiteren Abstimmung äusserst knapp gegen einen vertragslosen Austritt aus der Europäischen Union ausgesprochen. 312 Abgeordnete votierten gegen die von Premierministerin Theresa May eingebrachte Vorlage, während sie 308 Parlamentsmitglieder bejahten. Ein ungeregelter EU-Austritt ist damit aber noch nicht definitiv ...

