Mit Tomaten und Paprika aus unbelichtetem Anbau bringt Landgard Mitte März das erste frische Sommergemüse aus der Region in Deutschland auf den Markt. Aufgrund der sonnigen Witterung im Februar ernten Mitgliedsbetriebe der Erzeugergenossenschaft in Norddeutschland und am Niederrhein in ihren Gewächshäusern voraussichtlich bereits in der KW 12 die ersten frischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...